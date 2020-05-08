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Интерфакс-АВН

Самолет ВВС США провел разведку у черноморских границ России

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Разведывательный самолет Rivet Joint RC-135W
Разведывательный самолет Rivet Joint RC-135W.
Источник изображения: Sergeant Si Pugsley RAF, Crown copyright

Лондон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в среду совершил многочасовой полет вблизи Черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки с позывным FROG61, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, в течение более трех с половиной часов курсировал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма.

Перед подлетом к российским рубежам он был дозаправлен над центральной частью Черного моря американским самолетом-заправщиком KC-135R для увеличения продолжительности полета. Затем он совершил подлет к побережью Краснодарского края в районе Туапсе, откуда направился в сторону Крыма.

Полет вдоль побережья Крыма проходил на удалении 60-70 км от побережья на высоте 8,6 тыс. метров над международными водами Черного моря. Всего он совершил, по меньшей мере, пять пролетов по линии от Керченского пролива до западной части полуострова.

Как сообщалось, в среду два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer после трансатлантического перелета провели учебное бомбометание на полигоне Тапа в Эстонии.

Полигон расположен примерно в 100 км от границ Ленинградской области.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Эстония
Продукция
KC-135
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