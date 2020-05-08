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Деловая газета "Взгляд"

Шойгу заявил, что число выздоровевших от коронавируса в армии превысило число заболевших

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Число выздоровевших в российской армии превысило число заболевших, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Большую работу по борьбе с коронавирусом проводят наши военные медики. В результате число выздоровевших превышает число заболевших. В нашем понимании это и может, и должно являться той самой планкой, полкой, не знаю, как ее еще можно называть. Но победить это можно только тогда, когда количество выздоровевших больше, чем количество заболевших. Причем ежедневно", – заявил Шойгу на селекторном совещании, передает РИА "Новости".

Министр, однако, не уточнил, за какой срок число выздоровевших превысило число заболевших. По данным Минобороны за 5 мая, за все время тестирования коронавирус установили у 1475 российских военнослужащих, среди военнослужащих в военных вузах – у 1186 человек.

Глава ведомства поручил оперштабу под руководством первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова продолжить мероприятия по недопущению распространения коронавируса в армии.

Также министр анонсировал вывод подразделений РХБЗ из Италии с четверга.

"Прошу начальника Генерального штаба организовать торжественную встречу сводных отрядов. Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии", – сказал Шойгу.

Напомним, Россия оказала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина).



Алексей Дегтярев

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