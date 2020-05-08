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Деловая газета "Взгляд"

Росгвардия закупила морскую технику для охраны Керченского пролива

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Буксировка задержанных в Керченском проливе украинских кораблей, 17 ноября 2019 года
Буксировка задержанных в Керченском проливе украинских кораблей, 17 ноября 2019 года.
Источник изображения: Екатерина Кейзо/РИА "Новости"

Росгвардия приобрела морскую технику для охраны объектов в Керченском проливе, заявил директор ведомства Виктор Золотов.

"Мы закупили морскую технику для охраны объектов в Керченском проливе. Кроме того, отремонтировали вертолеты", – цитирует РИА "Новости" Золотова.

Также он отметил, что войска без срывов выполняют задачи по охране объектов и транспортного перехода в Керченском проливе.

Ранее президент Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову подготовить и представить правительству заявку на закупку дополнительных легковых автомобилей и специальной техники для нужд службы.


Евгения Шестак

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Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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