Войти
Lenta.ru

Россия по-новому «защитит» свои подлодки

248
0
+2
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Военно-морской флот (ВМФ) России для «защиты» своих стратегических субмарин и соответствующих морских баз от вражеских подлодок направит «охотничью стаю». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным издания, «охотничья стая» включает в себя противолодочные вертолеты Ка-27, малые противолодочные корабли и новейший патрульный корвет проекта 22160 «Василий Быков».

Отмечается, что новая тактическая система защиты российских субмарин разработана в прошлом году и успешно испытана в апреле текущего в Черном море.

В июле 2019 года военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Москит
Проекты
22160
Похожие новости
07.05.2020
Вызвали патруль: ВМФ сменил тактику защиты морских баз от подлодок
25.12.2019
Эсминцы новой волны
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
22.11.2012
Пекинский визит генерала Шойгу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.05 06:15
  • 1
Источник: подлодку "Хабаровск" спустят на воду, ориентировочно, в конце июня
  • 08.05 06:07
  • 25
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 08.05 05:20
  • 2
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 08.05 03:54
  • 1
В Минпромторге рассказали о работах в США над "биологически активной пулей"
  • 08.05 03:53
  • 37
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 08.05 02:23
  • 13
Как вернуть себе Победу?
  • 08.05 01:57
  • 1
Не годны: в армию США не пустят переболевших COVID-19
  • 08.05 01:47
  • 1
Затронет и Европу: СМИ США рассказало о сбросе бомбы на Москву
  • 08.05 01:34
  • 1
Прибалтики не останется: в Совфеде описали войну России и США
  • 07.05 23:18
  • 4
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 23:07
  • 2
Путин присудил премию им. Жукова создателям управляемых снарядов для РСЗО "Торнадо-С"
  • 07.05 22:06
  • 23
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 07.05 21:28
  • 3
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 21:09
  • 3
Пакистан предпочел Россию в качестве места модернизации танков Т-80УД украинского производства - СМИ
  • 07.05 15:25
  • 1
Кабмин отсрочил установку ГЛОНАСС на транспорте до лета 2021г