Открытие патронного завода в Казахстане

Как сообщило казастанское государственное АО "Национальная Компания "Казахстан инжиниринг", 5 мая 2020 года в Карагандинской области премьер-министр Казахстана Аскар Мамин запустил первую очередь производства стрелковых боеприпасов Казахстанского патронного завода.

(с) АО "Национальная Компания "Казахстан инжиниринг"

Реализацию проекта "Казахстанский патронный завод" осуществляет ТОО "Steel Manufacturing". Это современное, высокотехнологичное предприятие, отвечающее международным стандартам производства стрелковых боеприпасов, которое входит в состав АО "Национальная Компания "Казахстан инжиниринг".

"Данный проект, реализованный при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития, позволит нам выпускать продукцию по стандартам применяемым в Казахстане и странах ОДКБ, и тем самым исключит зависимость Казахстана в импорте боеприпасов данной номенклатуры. Запуск завода позволит полностью покрыть потребность в патронах всех силовых ведомств Казахстана, а также открывает новый экспортный потенциал. Символично, что запуск был произведен в канун праздника - Дня Защитника Отечества. В планах дооснащение предприятия, с целью расширения возможности производства патронов по стандартам НАТО, что позволит расширить географию поставок. Кроме того, проект даёт нам возможность формировать отечественный квалифицированный персонал и создавать новые рабочие места", - подчеркнул Председатель Правления АО "НК "Казахстан инжиниринг" Куаныш Бишимов.

В настоящее время ведется работа по разработке и утверждению национальных стандартов Республики Казахстан для осуществления экспорта данной продукции.

Со стороны bmpd укажем, что соглашение о создании в Казахстане современного патронного завода мощностью 30 млн патронов в год было заключено в начале 2016 года АО "Казтехнологии" (бывшее АО "Казвзрывпром", ныне в составе АО "НК "Казахстан инжиниринг") с канадской компанией Magnum Integrated Technologies (торговая марка Waterbury Farrel). Входяшее в состав АО "Казтехнологии" ТОО "Steel Manufacturing" выступает оператором патронного завода. Первоначально окончание постройки завода в Караганде было запланировано на конец 2017 года, но в итоге было произведено со значительным опозданием. При этом пока что введена в строй только линия по изготовлению пистолетных патронов калибра 9х18 мм, а линия по производству патронов калибров 5,45х39, 7,62х39 и 7,62х54 мм должна быть введена позднее. Заявлялось, что особенностью предприятия будет специализация на выпуске патронов с латунной гильзой.

(с) АО "Национальная Компания "Казахстан инжиниринг"