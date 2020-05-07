США опровергли данные, что в лаборатории Лугара в Грузии создают вирусы

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. США отрицают, что в биологической лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии создают вирусы, госдеп сожалеет, что Китай разделяет опасения по поводу лаборатории.

"Вызывает сожаление, что даже когда мы ищем пути международного сотрудничества, есть традиционные российские попытки выдать дезинформацию в отношении лабораторий Лугара, в частности, в Грузии, где она расположена. Российская ложь - что они создавали заболевания вместо борьбы с ними", - сказал в среду в ходе видеобрифинга помощник замгоссекретаря по Европе и Евразии Джордж Кент.

Кент также выразил сожаление, что Китай, по его словам, подхватил этот посыл в адрес лабораторий, которые "проводят тестирование и помогают странам бороться с COVID".

Ранее с заявлениями о том, что лаборатория помогает в борьбе с коронавирусом, выступил и представитель грузинского МИД Владимир Константиниди. Именно в этой лаборатории был диагностирован первый в Грузии случай заражения COVID-19.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ранее в интервью РИА Новости, что коронавирус - лишний повод задуматься о необходимости большей прозрачности в сфере биологического оружия. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москве известно о предложениях США к Грузии расширить исследования в военных целях в биолаборатории Лугара около Тбилиси, инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется у границ РФ.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.