Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес ряд изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, в частности запрет военнослужащим передавать журналистам или через соцсети подробности о своей службе и носить гаджеты при определенных условиях, следует из указа главы государства, опубликованного на портале правовой информации в среду.

Согласно поправкам в устав, теперь к грубым дисциплинарным проступкам относятся нарушение запрета предоставлять СМИ информацию о воинской службе, ношение при себе во время боевых действий, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей телефонов и других гаджетов, в которых могут храниться и через которые могут передаваться фото-, видеоматериалы, данные о геолокации.

Ранее в марте 2019 года Путин подписал федеральный закон, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, раскрывающую их ведомственную принадлежность и служебную деятельность, в том числе фото-, видеоматериалы и данные геолокации, о себе и других военнослужащих.

Авторы этой законодательной инициативы отмечали, что военнослужащие интересны спецслужбам других стран, а также террористическим и экстремистским организациям.