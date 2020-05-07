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ТАСС

Российским военным запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к ВС РФ

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Военнослужащий со смартфоном
Военнослужащий со смартфоном.
Источник изображения: РИА Новости/Илья Питалев

Им также запрещено разглашать данные об уволенных с военной службы и членах их семей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Распространение российскими военными в интернете или СМИ информации, позволяющей определить их принадлежность к Вооруженным силам России, а также сведений о других военнослужащих и членах их семей будет теперь считаться грубым проступком. Указ президента Владимира Путина о внесении соответствующих изменений в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Также военнослужащим запрещено разглашать данные о гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, "позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам".

Кроме того, военнослужащие не имеют права разглашать информацию о дислокации или передислокации органов военного управления. Им также запрещено иметь при себе электронные изделия бытового назначения, на которых могут храниться или которые позволяют распространять через интернет аудио-, фото- и видеоматериалы и данные геолокации, во время боевых действий, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, пресечения международной террористической деятельности за пределами РФ, несения боевого дежурства, участия в учениях или походах кораблей.

Президент также внес ряд изменений в Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил РФ. В частности, начальнику караула, его помощникам, разводящему и часовому теперь запрещается не только использовать личные средства связи, но и иметь при себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с распространять или предоставлять через интернет аудио-, фото- и видеоматериалы и данные геолокации. Этот же запрет относится и к соблюдению порядка в караульном помещении.

Этим же указом были внесены изменения в Устав военной полиции Вооруженных сил РФ. Запрет на использование электронных изделий, по которым можно определить геолокацию военнослужащего, относится в том числе и к контролерам военной полиции, находящимся в карауле при гауптвахте, а также к конвойным и выводному при охране и сопровождении содержащихся на гауптвахте военнослужащих.

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