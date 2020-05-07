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Интерфакс-АВН

Гендиректор ВСМПО Воеводин уходит со своего поста, врио главы компании назначен его зам

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Михаил Воеводин
Михаил Воеводин.
Источник изображения: uralpolit.ru

Екатеринбург. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Гендиректор ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, возглавляющий компанию с 2009 года, досрочно уходит со своего поста, говорится в сообщении компании.

Временно исполняющим обязанности гендиректора с 7 мая назначен его заместитель по развитию бизнеса Максим Кузюк.

Предполагается, что Кузюк будет исполнять обязанности руководителя компании до 6 июля 2020 года.

Как сообщалось, совет директоров ПАО на заседании 10 апреля продлил полномочия Воеводина в качестве гендиректора на срок до 13 апреля 2023 года.

Бывший глава АО "РТИ" (Москва, входит в ПАО "АФК Система") Кузюк был назначен заместителем гендиректора "ВСМПО-Ависма" по развитию бизнеса в октябре 2019 года.

Кузюк родился в 1975 году. В 1998 году окончил Московский физико-технический институт. С января 2011 по июнь 2012 года занимал должность гендиректора в группе компаний "Ижмаш" (Ижевск, концерн "Калашников"), с июня 2012 по декабрь 2016 года являлся гендиректором холдинга "Технодинамика". АО "РТИ" возглавлял с июля 2017 по сентябрь 2019 года.

Также сообщалось, что "ВСМПО-Ависма" изменила программу производства из-за COVID-19, сокращает план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, по выпуску титана губчатого - с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. Кроме того, в корпорации разрабатываются антикризисные меры: сокращаются все непроизводственные расходы, переносятся инвестиционные проекты, также будет пересматриваться фонд оплаты труда. В антикризисных планах также временное закрытие части производственных участков и консервация оборудования, сотрудников планируется перераспределить по другим переделам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВСМПО-Ависма
ИЖМАШ
Концерн Калашников
РТИ ОАО
Технодинамика
Проекты
2020-й год
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