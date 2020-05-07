«Пенициллин» идёт в разведку: артиллерию наведут на цель электронные комплексы

Новая российская техника способна определять точные координаты противника на расстоянии в десятки километров

Российские артиллеристы получат сверхточные станции разведки «Пенициллин». Первые электронные комплексы поступят в войска уже в следующем году. Новинка оборудована специальными сверхчувствительными звуковыми датчиками, а также тепловизорами и видеокамерами. Это позволит за несколько секунд определить не только координаты, откуда был выпущен снаряд, но даже тип артсистемы, открывшей огонь. После этого позиции противника в режиме реального времени наносят на электронную карту и уничтожают ответным ударом. Эксперты отмечают, что новейшая техника радикально повысит эффективность российской артиллерии.

В режиме реального времени

Принципиальное решение о начале поставок комплексов разведки АЗК 1Б76 «Пенициллин» уже принято, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Планируется, что сначала аппаратура начнет поступать в артиллерийские полки и бригады Сухопутных войск, затем станции пополнят арсенал береговых ракетно-артиллерийских войск ВМФ России.

Пока в ВС есть только один комплекс «Пенициллин». В этом году он поступил в учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии в Саратове. Офицеры-инструкторы, которые со следующего года будут обучать экипажи работе с новой техникой, уже подготовлены. После сдачи экзаменов и всех необходимых нормативов расчеты получат новую технику и отправятся в войска.

Эта разведывательная аппаратура в разы повысит эффективность армейской артиллерии, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

АЗК 1Б76 «Пенициллин» Источник изображения: Фото: youtube.com

— В современной войне важно подавить артиллерию и тактические ракетные комплексы противника, — рассказал он «Известиям». — Точный и своевременный огневой удар может уничтожить штабы, сосредоточение войск и техники неприятеля и сорвать проведение оборонительных или наступательных действий. В российских войсках для контрбатарейной борьбы выделяют специальные подразделения, которые находятся как бы в засаде. Они не обнаруживают себя и ждут только одного — точных координат огневых позиций врага, чтобы нанести по ним удар. Их и предоставит новый комплекс. Причем сделает это в режиме реального времени.

Для нанесения таких ударов, как правило, используют ствольную артиллерию крупного калибра и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Они имеют большую дальнобойность, мощные и эффективные боеприпасы, позволяющие уничтожать даже бронированные самоходные артустановки, пояснил эксперт.

По звуковой волне

С помощью «Пенициллина» можно осуществлять поиск огневых позиций орудий, миномётов, РСЗО и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии. Вся аппаратура комплекса размещается на базе высокопроходимого грузовика КамАЗ.

В комплект входит специальный оптико-электронный модуль — по шесть обычных и тепловизионных камер, работающих в инфракрасном диапазоне. Они установлены на поднимающейся мачте и способны поддерживать высокоскоростную сортировку данных.

Видеосистемы могут вести наблюдение за обширным сектором и обнаруживать вспышки выстрелов или разрывы снарядов, что позволяет электронике определить траекторию полета боеприпаса и места замаскированных артпозиций.

Также комплекс имеет несколько специальных выносных датчиков. Они позволяют вычислить координаты стреляющего, используя принцип звуковой локации, отметил Виктор Мураховский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин Источник изображения: iz.ru

— Выстрел из орудия создает звуковую волну в приземном слое атмосферы, распространяющуюся на очень большие расстояния, — пояснил он. — Данные датчиков и специальные алгоритмы, учитывающие текущее состояние атмосферы (влажность, ветер и другие параметры), позволяют электронике вычислять место расположения вражеских огневых позиций с высочайшей точностью.

Подготовка «Пенициллина» к бою занимает считанные минуты — экипажу надо грамотно разместить и замаскировать аппаратуру. Дальше его роль сводится к минимуму — в дело вступает электроника.

В бою модули должны дополнять друг друга. По характеристикам звуковой волны, вспышкам, а также по силе и характеру взрывов комплекс определяет, какими артиллерийскими, реактивными или ракетными системами были запущены боеприпасы. Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более 5 секунд.

За этот короткий промежуток месторасположение объекта наносится на электронную карту, которая тут же поступает в распоряжении артиллеристов. Известно, что «Пенициллин» может определить при помощи звука источник выстрела в полосе 25 км по фронту. Дальность работы комплекса не разглашается.

Для моментальной передачи точных координат батареям используют закрытые каналы радиосвязи. Причем «Пенициллин» способен помочь в стрельбе как отдельной батарее, так и всему дивизиону.

Пойдут в артразведку

Ранее начальник Ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал «Известиям», что сейчас завершаются разработки радиолокационных комплексов с повышенными характеристиками по дальности обнаружения целей и точности определения координат. В частности, недавно были представлены опытный образец перспективного комплекса разведки огневых позиций «Ястреб-АВ» и переносная РЛС «Аистенок-М».

Макет «Ястреб-АВ.

Также поступили на вооружение первые комплекты обновленного радиолокационного комплекса «Зоопарк». Его модернизация прошла с учетом боевого применения в Сирии. Доработанная версия гарантированно обнаруживает боеприпасы противника после выстрела, в том числе и места пусков самодельных ракет и мин, и просчитывает их траекторию. После чего дает целеуказание на уничтожение.

Разведывательные РЛС справляются со своими задачами, но не лишены недостатков. Прежде всего, работа может быть серьезно осложнена помехами, которые выставляются средствами радиоэлектронной борьбы. Не имеющий радара «Пенициллин» остается невидимым для противника.

К концу 2020 года уровень насыщения ракетных войск и артиллерии современными образцами вооружения составит не менее 70%. В частности, в ВС продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ», которая обладает повышенной скорострельностью и точностью. А также модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра — «Торнадо-Г», а также крупного — «Торнадо-С». Они обладают возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель.

Богдан Степовой, Антон Лавров