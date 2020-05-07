75 самолетов и вертолетов за пять минут. Какую авиацию мы увидим 9 мая над Москвой

Воздушные показы в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся в 47 городах России. Всего будет задействовано 597 самолетов и вертолетов оперативно-тактической‚ дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Больше всего — 75 единиц техники — пролетит над столицей

​​​​​​Из-за распространения коронавируса парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве был перенесен. Однако 28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении авиационного парада и салютов в городах России. И уже 4 мая в небе над столицей прошла тренировка.

Согласно интерактивному разделу на официальном сайте Минобороны, на втором месте по количеству задействованной авиатехники после Москвы - Ростов-на-Дону (45 единиц), на третьем - Санкт-Петербург и Хабаровск (по 30 единиц). Затем следуют города Севастополь (29), Екатеринбург (22), Владивосток (21), Калининград (20), Тверь (18), Мурманск и Керчь (по 17).

Примечательно, что в авиапарадах по стране используется не только современная и модернизированная техника, но и самолеты-долгожители. Так, в небе над Мурманском пролетит самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 (по кодификации НАТО - "Лысуха", создан в 1960-х годах), дальний противолодочный Ту-142М (также созданный в 1960-х годах) и военно-транспортный Ан-12, эксплуатирующийся уже 60 лет. В Хабаровске можно будет увидеть учебно-тренировочный самолет Ту-134УБЛ, а в Керчи и Севастополе - Бе-12 (известный противолодочный самолет-амфибия, выпускаемый с середины 1960-х годов).

Жители Владивостока 9 мая увидят один из первых советских турбовинтовых лайнеров - Ил-18 (эксплуатация подобных машин началась в нашей стране в 1959 году). Над Самарой пролетят два Ми-2 - многоцелевые вертолеты, разработанные еще в начале 1960-х годов. В городах Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Верхняя Пышма можно будет увидеть многоцелевой двухмоторный транспортно-пассажирский самолет чешского производства Л-410. Он также разрабатывался в 60-х годах, но сейчас на подобных машинах обучаются девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиаучилища летчиков.

Все же "костяк" авиапарадов 9 мая будет состоять из самолетов и вертолетов, поступивших на вооружение нашей армии в последние 15-20 лет. И большинство из них мы увидим в едином строю над столицей. Пролет 55 самолетов над Красной площадью пройдет на высотах от 300 до 500 м со скоростью 500 км/ч, винтокрылых машин (всего их 20) - на высоте около 150 м со скоростью 200 км/ч. Для выполнения полетов авиации задействовано восемь аэродромов в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

Авиастрой над Москвой

Военно-транспортный Ми-26 и четыре многоцелевых вертолета Ми-8АМТШ по традиции откроют парадный строй 9 мая.

Ми-26 - самый крупный транспортный вертолет в мире, производящийся серийно. Экипаж - шесть человек, может брать на борт до 70 десантников. На вооружении - с 1985 года. Ми-8АМТШ служит для проведения поисково-спасательных операций и специальных задач, может применять различное вооружение, оснащен системами повышения боевой живучести. Позволяет перевозить 26 десантников. На вооружении - с 2009 года.

Военно-транспортный Ми-26 (третий слева) и многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

За ними проследуют пять транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Эти винтокрылые машины применяются для уничтожения боевой техники, огневой поддержки войск, высадки десанта, а также эвакуации раненых и перевозки грузов. Ми-35 разработан на базе широко известного Ми-24, который является вторым по распространенности ударным вертолетом в мире и активно использовался практически во всех военных конфликтах прошлого века. Ми-35 на вооружении - с 2009 года.

Транспортно-боевые вертолеты Ми-35М Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Следом полетят пять разведывательно-ударных "Аллигаторов" - вертолетов Ка-52. Эти машины находятся на вооружении с 2011 года, оснащены самой современной авионикой и мощным наступательным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. Существует также и морская версия - Ка-52К, успешно применявшаяся в Сирии.

Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

Замыкать пролет вертолетов будет квинтет Ми-28Н, известных также под именем "Ночные охотники". За их штурвалами - летчики единственной в России пилотажной группы "Беркуты". На вооружение Ми-28Н был принят в 2009 году, серийно производится с 2006-го. А с 2016-го успешно применяется в сирийской операции против боевиков.

Вертолеты Ми-28Н Источник изображения: © Григорий Дукор/ТАСС

Всего над столицей пролетят 20 вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил России, для красочности выстроившись в воздухе в тактическую группу - "клин".

Откроет самолетный строй самолет дальней радиолокационной разведки А-50У. За характерную форму антенны получил прозвище "самолет-гриб". С помощью своего оборудования он способен искать и идентифицировать воздушные, морские и крупные наземные цели с большого расстояния, передавать информацию о них в командные пункты и наводить истребители для поражения обнаруженных объектов.

Самолет дальнего радиолокационного дозора А-50У Источник изображения: © EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

За ним проследует тройка Ил-76МД. Ил-76 - первый в истории военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями, служит для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. На вооружении с 1984 года.

Самолеты Ил-76МД Источник изображения: © Григорий Дукор/ТАСС

Дальние бомбардировщики Ту-95МС - ежегодные участники парадов Победы. Ту-95 - самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Дальние бомбардировщики Ту-95МС Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

Продолжают воздушный строй "стратегов" четыре бомбардировщика Ту-22МЗ во главе с ракетоносцем Ту-160. Эти машины составляют основу авиапарка дальней авиации России и регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Такое воздушное патрулирование частенько вызывает обеспокоенность на Западе.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 (в центре) и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Ту-160 за белоснежную окраску и грациозный полет получил неофициальное название "Белый лебедь".

Ту-22М3 предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами наземных и морских целей в любое время суток. Оба самолета стоят на вооружении с конца 1980-х годов.

Затем в боевом порядке пролетит топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, который будет имитировать процесс дозаправки в воздухе. Эта операция всегда считалась верхом мастерства военных летчиков. Несмотря на присутствие десятков вспомогательных систем и датчиков, процесс требует предельной концентрации и слаженной работы всего экипажа. В свою очередь, ильюшинские воздушные танкеры могут увеличивать дальность не только "стратегов", но и истребителей, фронтовых бомбардировщиков, штурмовиков. Масса топлива в баках Ил-78 составляет около 118 т.

Стратегический бомбардировщик Ту-160 и самолет-заправщик Ил-78 Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Затем проследует квартет МиГ-29СМТ. Это многоцелевые фронтовые истребители, модернизированный вариант с принципиально новым комплексом бортового оборудования, расширенной номенклатурой вооружения и увеличенной дальностью полета. На вооружении - с 2009 года.

Фронтовые бомбардировщики Су-24М - также ежегодные участники военных парадов. Эти самолеты с крылом изменяемой стреловидности предназначены для нанесения ракетно-бомбовых ударов в различных метеоусловиях, в том числе и на малых высотах. Успешно эксплуатируются в войсках с середины 1980-х годов. Применяются в Сирии.

Истребители Су-24М Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

Как и в 2018 году, в небе над столицей можно будет увидеть новейшую авиатехнику - четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал" и звено из четырех многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57.

Истребители-перехватчики МиГ-31К Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Два МиГ-31К, оснащенные "Кинжалами", стали изюминкой авиационной части парада еще в 2018 году. На боевом дежурстве эти комплексы находятся с 2017 года. Известно, что скорость ракеты превышает скорость звука в десять раз, а дальность составляет до 2 тыс. км.

Их носители - МиГ-31 - применяются для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями.

Су-57 также впервые пролетали над Красной площадью в 2018 году, однако тогда их было два, сейчас же - четыре. По сравнению с предыдущими поколениями эта машина обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя.

Известно, что Су-57 прошли апробацию в Сирии, где были испытаны новые образцы ракетно-бомбового вооружения. На МАКС-2019 на статичной экспозиции впервые был представлен истребитель в экспортном исполнении. Также Су-57 совершал полет с перспективным тяжелым ударным беспилотником "Охотник". До 2028 года в рамках гособоронзаказа в Воздушно-космические силы страны спланирована поставка 76 самолетов этого типа.

Истребители Су-57 Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Затем в боевом порядке "тактическое авиационное крыло" пролетит над Москвой группа из десяти самолетов, в составе которой бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Машины, которыми управляют летчики Липецкого авиацентра, будут находиться на минимальном расстоянии друг от друга - 5 м.

Строй "Тактическое крыло" Липецкого авиацентра в составе самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

За ними по уже сложившейся традиции пролетят известные на весь мир пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Экипажи авиагрупп на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на скорости около 550 км/ч выполнят построение "Кубинский бриллиант".

Группы высшего пилотажа "Русские витязи" на самолётах Су-30СМ и "Стрижи" на самолётах МиГ-29 Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

Закроет авиапарад шестерка штурмовиков Су-25. Они окрасят небо над столицей специальным дымом - в цвета государственного флага России. Эти самолеты успешно эксплуатируются в войсках уже с начала 1980-х годов; предназначены для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Штурмовики Су-25 Источник изображения: © Григорий Дукор/ТАСС

Воздушная часть парада наравне с прохождением наземной боевой техники на Красной площади всегда была самой зрелищной и впечатляющей. На минимальных допустимых высотах и скоростях машины группами, имитирующими реальное боевое построение, проносятся над всей столицей, полет над которой занимает порядка пяти минут. Наблюдать за авиапарадом можно будет с балконов, ведь фактически пролет авиации начинается со стороны подмосковных Химок и охватывает весь город по прямой до его восточных и юго-восточных районов. "Даже в эти пять минут можно сделать очень много", - поется в известной песенке из кинофильма "Карнавальная ночь".

Воздушные показы российской авиатехники 9 мая состоятся не только в России, но и в столице Армении Ереване, на авиабазе Хмеймим в Сирии, в Киргизии и Таджикистане.

Роман Азанов