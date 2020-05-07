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ТАСС

Путин присудил премию им. Жукова создателям управляемых снарядов для РСЗО "Торнадо-С"

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Торнадо-С
Сокрушительные залпы системы "Торнадо-С" вскоре будут накрывать цели на дальности 200 км.
Источник изображения: www.splav.ru

Снаряды обладают дальностью стрельбы до 120 км

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Коллектив разработчиков 300-миллиметровых управляемых снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" указом президента России Владимира Путина удостоен премии им. Г. К. Жукова. Об этом говорится в указе, опубликованном в среду на портале правовой информации.

"Присудить государственную премию Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в 2020 году и присвоить звание лауреата <...> - за создание 300-миллиметровых управляемых реактивных снарядов для реактивной системы залпового огня", - сказано в документе.

Согласно указу, лауреатами премии в области создания вооружения и военной техники стали главный советник отдела Департамента формирования гособоронзаказа аппарата правительства Виктор Белозубов, главный конструктор систем навигации и управления НПО "Сплав" (предприятие - разработчик РСЗО, входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Юрий Иванов, а также специалисты НПО "Сплав" Андрей Никонов и Игорь Петров. Премии также удостоены начальник отделения ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. ак. Н. А. Пилюгина" Борис Иванов и начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский.

В области военной науки за цикл научных трудов и учебных изданий по вопросам финансово-экономического обеспечения деятельности вооруженных сил лауреатами стали замминистра обороны России Татьяна Шевцова, сотрудники Военного университета Олег Антонюк, Александр Зарубецкий и Андрей Приветкин, а также начальник университета Игорь Мишуткин. Также премии удостоены сотрудники Департамента соцгарантий Минобороны Юлия Яркоева и Павел Олюшин.

В области литературы и искусства премии удостоены президент Фонда "Общество памяти воинов Русского экспедиционного корпуса (1916-1918) Наталья Малиновская и председатель фонда Елена Юрина за подготовку издания "Имена Победы" о роли выдающихся советских полководцев в Великой Отечественной войне.

Снаряды для РСЗО

В августе 2019 года занимавший тогда пост гендиректора "Техмаша" Владимир Лепин сообщал, что 300-миллиметровые управляемые снаряды к РСЗО "Торнадо-С" с осколочными и кумулятивно-осколочными боевыми элементами созданы на базе корректируемых реактивных снарядов РСЗО "Смерч". Как уточнил занимавший тогда пост индустриального директора Ростеха Сергей Абрамов, эти снаряды обладают дальностью стрельбы до 120 км.

РСЗО "Торнадо-С" создана в результате глубокой модернизации РСЗО "Смерч". Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в "Торнадо-С" имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого отдельного снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.

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Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
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