В Сирии решили задачу по защите командира Т-72 от пуль и осколков

Сирийские военные продемонстрировали еще один доработанный вариант танка Т-72. В настоящее время боевые машины этой модели наряду со средними Т-55 остаются самыми массовыми у правительственных войск.

Еще один вариант модернизации Т-72 в Сирии. pic.twitter.com/WnkfiR5LxX — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 6, 2020

Поскольку представленный на фотографии "семьдесят второй" был выпущен еще в 70-е годы, в настоящее время по ряду характеристик, например по защите, он уже не отвечает современным требованиям. Поэтому в передней части башни были смонтированы два самодельных контейнера с наполнителем. Как правило, для таких целей используется песок или гравий.

Против современных противотанковых управляемых ракет с мощными тандемными боевыми частями такая дополнительная многослойная "броня" вряд ли поможет. Однако эффективность наиболее распространенных реактивных гранат РПГ может существенно снизить.

Также вызывает интерес то, что 12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВТ "Утес", который находится в распоряжении командира машины, прикрыт стальными пластинами. Такое, в принципе, достаточно простое решение дает танкисту шанс спастись от вражеских пуль и осколков.

Это не единственная войсковая модернизация, ранее на другие танки устанавливались решетчатые экраны, комплексы оптико-электронного подавления Sarab трех вариантов, различные телевизионные и тепловизионные приборы наблюдения и прицеливая. Все это позволяет более эффективно сражаться с бандфомированиями международных террористов.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев