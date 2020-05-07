В Азовском море прошли учения с боевой стрельбой Пограничной службы Украины

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В акватории Азовского моря прошли очередные военные учения с боевой стрельбой. Отражение десанта вероятного противника отработала украинская морская охрана. Об этом сообщает пресс-служба пограничного ведомства Украины.

Согласно сообщению, в учениях приняла участие корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны и катера из состава Военно-морских сил Украины. В ходе отработки противодесантных действий по обороне побережья Азовского моря от высадки вероятного противника, экипажи катеров провели целый комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, отработана поддержка подразделений на берегу, а также уничтожение плавающей мины. Проводилось совместное маневрирование катеров морской охраны и ВМСУ.

В рамках отработки элементов противодесантной обороны побережья Азовского моря корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны во главе с КРМО "Донбасс" совместно с катерами ВМС Вооруженных сил Украины провели боевые учения

говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские пограничники, участвуя в маневрах, одновременно "традиционно" несли пограничную службу, "непрерывно обеспечивая контроль за надводной обстановкой в зоне ответственности".

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что 3 мая флагман ВМСУ фрегат "Гетман Сагайдачный" провел учения со стрельбой в Черном море, в ходе которых выполнил практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100 и 30-мм установки АК-630.