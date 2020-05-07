Астроном назвал важные для человечества полезные ископаемые Луны

На Луне ученые к сегодняшнему дню обнаружили два вида полезных ископаемых, подходящих для промышленного применения, — воду и гелий-3, рассказал «Известиям» 6 мая научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Накануне, 5 мая, в СМИ появилась информация о подготовке со стороны США проекта нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне. Документ получит название Artemis Accords.

«Легкий изотоп гелия — гелий-3 — в перспективе послужит хорошим топливом для термоядерных реакторов на Земле. Доставляя его с Луны, можно будет оправдать эти полеты. Доставка не представляет проблем. Его надо будет в мизерных количествах возить. Допустим, привезли несколько десятков тонн, и на год вся Земля будет обеспечена электричеством. Современные космические корабли вполне способны перевозить грузы в таких объемах», — сказал Владимир Сурдин.

Более того, уже существуют прототипы комбайнов, которые будут просеивать лунный грунт и из него выпаривать легкий гелий, отметил ученый.

Однако на данный момент гелий-3 не востребован на Земле, потому что термоядерная энергетика еще не создана. «Водородную бомбу сделали, а в мирных целях пока не научились этой энергией управлять. Она умеет только взрываться, а потихонечку гореть не умеет», — отметил научный сотрудник.

В то же время первый прототип термоядерного реактора сейчас строится во Франции. Это международный проект и Россия принимает в нем участие, добавил Сурдин.

Между тем воду на Луне можно будет использовать для жизнеобеспечения космонавтов.

«Водяной лед пригодится как вода, если появятся пилотируемые станции. В этом случае можно будет воду не возить с Земли, а добывать из лунной вечной мерзлоты», — заключил ученый.

Согласно документу Artemis Accords, предполагается создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости». Соглашение также предполагает право компаний, ведущих добычу ресурсов на Луне, становиться собственниками этих ресурсов.

Отмечается, что администрация США планирует привлечь к новому международному договору ряд стран, но Россия в этом списке пока не фигурирует.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 мая отказался дать оценку проекту США о добыче ископаемых на Луне.