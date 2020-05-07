"Под влиянием". Япония ищет новое место для американской системы ПРО

Министерство обороны Японии будет искать новое место для размещения американской наземной системы ПРО Aegis Ashore. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов прокомментировал планы Токио.
Министерство обороны Японии будет искать новое место для размещения американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектуре Акита, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
От прежних планов пришлось отказаться из-за протестов местных жителей. Радары планировалось разместить слишком близко к жилым кварталам города.
Вашингтон уже санкционировал продажу Токио двух комплексов Aegis Ashore. Их предполагается разместить в префектуре Ямагути на юго-западе Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам японской стороны, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет.
Россия неоднократно высказывала свою озабоченность этим решением.
В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал планы Токио, отметив, что они продиктованы недружественной политикой Вашингтона в отношении России.