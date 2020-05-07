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РИА Новости

"Под влиянием". Япония ищет новое место для американской системы ПРО

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Объект ПРО Aegis Ashore
Объект ПРО Aegis Ashore.
Источник изображения: Фото: Adel Al-Haddad / Reuters

Министерство обороны Японии будет искать новое место для размещения американской наземной системы ПРО Aegis Ashore. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов прокомментировал планы Токио.

Министерство обороны Японии будет искать новое место для размещения американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектуре Акита, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

От прежних планов пришлось отказаться из-за протестов местных жителей. Радары планировалось разместить слишком близко к жилым кварталам города.

Вашингтон уже санкционировал продажу Токио двух комплексов Aegis Ashore. Их предполагается разместить в префектуре Ямагути на юго-западе Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам японской стороны, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет.

Россия неоднократно высказывала свою озабоченность этим решением.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал планы Токио, отметив, что они продиктованы недружественной политикой Вашингтона в отношении России.

"Япония старается разместить на своей территории наземные комплексы противоракетной обороны. Но, как мне кажется, это пустая трата бюджетных денег. В планы нашей страны не входит воевать с Японией. Это у них есть претензии к нашей стране. А у России ни территориальных, ни каких-то других претензий к японскому государству нет. К сожалению, Япония находится под влиянием внешней политики США, а эта политика является очень агрессивной. И с этой точки зрения, есть вероятность, что в будущем Япония может быть втянута в какой-нибудь горячий конфликт", – считает Олег Глазунов.
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Россия
США
Япония
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Иджис
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