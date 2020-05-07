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РИА Новости

Минобороны опубликовало модели техники для авиапарадов 9 мая

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Ил-78 и Ту-160
Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

МОСКВА, 6 мая/ Радио Sputnik. Минобороны РФ сообщило, какую авиационную технику покажут на воздушном параде в честь 9 Мая, пишет РИА ФАН.

Авиапарады состоятся более чем в 50 городах России, а также в Ереване, на авиабазе Хмеймим в Сирии и в Таджикистане.

На показах задействуют Ил-78, Су-35С, МиГ-29 и другие модели авиационной техники.

Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечном огню и выступит с обращением к россиянам.

Ранее Путин объявил о переносе праздничных мероприятий в честь 9 мая. По его словам, в этот день пройдут авиапарады. Глава государства пообещал, что праздничные мероприятия обязательно состоятся позднее.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Минобороны раскрыли детали авиапарада на День Победы.

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Армения
Россия
Сирия
Таджикистан
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Ил-78
МиГ-29
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