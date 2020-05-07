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WarSpot

NGI: известен первый претендент

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У Raytheon не получилось «ракетное» сотрудничество с Boeing, и теперь эта компания объединилась с Northrop Grumman. Вчера, 5 мая, портал upi.com сообщил о том, что Raytheon и Northrop Grumman объявили о партнёрстве в рамках создания новых ракет-перехватчиков для Минобороны США.

В апреле этого года Агентство по противоракетной обороне США запустило новый тендер NGI на ракеты-перехватчики. Первым на него откликнулись Raytheon и Northrop Grumman, объявившие, что готовы совместно создать противоракеты нового поколения.

Схематическое изображение работы противоракетной системы

Источник изображения: defenseworld.net

В прошлом году Агентство по противоракетной обороне США (United States Missile Defense Agency, MDA) отменило программу RKV (Redesigned Kill Vehicle), подрядчиками в которой были Raytheon и Boeing. Вместо модернизации комплекса -based Midcourse Defense (GMD) и его расширения в Минобороны США решили построить полностью новые ракеты-перехватчики, которые в будущем станут основой противоракетной обороны США.

В рамках тендера NGI (Next-Generation Interceptor) в Агентстве по противоракетной обороне США планируют отобрать два проекта от двух подрядчиков. После предварительного тестирования будет выбран финалист, который построит новый ракетный комплекс и сами ракеты-перехватчики.

Комплексы GMD являются частью противоракетной обороны США и предназначены для перехвата межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Ракеты-перехватчики комплекса GMD уничтожают цели прямым попаданием. Известно, что на вооружении MDA находятся 44 шахтных комплекса, кроме того, Конгресс США одобрил выделение средств на закупку 28 дополнительных ракет-перехватчиков.

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Страны
США
Продукция
GMD
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Raytheon
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