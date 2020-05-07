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РИА Новости

Входящее в "Ростех" НИИ требует от Минобороны 588 миллионов рублей

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Кресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кондратюк

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", о взыскании с министерства обороны России в общей сложности около 588 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск на 449,5 миллиона рублей поступил в суд в среду. До этого, 30 апреля, ЦНИИ ЭИСУ подал еще один иск – на 138,3 миллиона рублей. К рассмотрению исковые заявления пока не приняты. Основания исковых требований и какие-либо подробности в материалах суда на данный момент не приводятся.

ЦНИИ ЭИСУ – ключевой разработчик автоматизированных систем управления для Вооруженных сил РФ, сообщает сайт организации. Это НИИ, в частности, разработало систему радиолокационного опознавания "свой-чужой" для истребителей пятого поколения Т-50 (ПАК ФА), российскую мобильную операционную систему (РоМОС) и работающий на ней защищенный планшет ("Рупад"), который работает под водой, защищен от пыли и падений, а по характеристикам не уступает современным устройствам.

Кроме того, ранее сообщалось, что ЦНИИ ЭИСУ разработал полностью базирующуюся на отечественном программном обеспечении новую систему контроля за питанием военнослужащих, которую планировалось внедрить на 600 объектах Минобороны России.

Трудовой коллектив ЦНИИ ЭИСУ в 2019 году пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия. После этого госкорпорация сообщила, что руководство ЦНИИ ЭИСУ будет сменено.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
07.05.2020 08:39
Значит,вместо того,чтобы заплатить людям положенные им деньги,руководство Ростеха решило сменить руководство НИИ.Браво,Чемезов.Я всё больше начинаю замечать в нашей стране приметы "славных" 90-х годов эпохи Б.Н.Е....А может тогда пора сменить само руководство Ростеха. Или оно у нас неприкасаемое?!..).
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