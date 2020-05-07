"Риск на грани провокации". Эксперт о бомбардировщиках США в небе Эстонии

Американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer провели учения в воздушном пространстве Эстонии, что воодушевило министерство обороны этой страны. В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал ситуацию.

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии в рамках учений НАТО "Весенний шторм", сообщает пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

Учения "Весенний шторм", в которых принимают участие военнослужащие из стран НАТО, проходят в Эстонии с 25 апреля по 8 мая в уменьшенном объеме в связи с пандемией COVID -19.

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, полеты американских стратегических бомбардировщиков в воздушном пространстве страны являются важным признаком того, насколько серьезно США воспринимают свою роль в защите стран Балтии.

В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал свое мнение на этот счет.

"Все эти действия – в контексте общей политики США, которую они проводят на границах с Россией. Другое дело, что демонстрация стратегических бомбардировщиков имеет серьезный политический подтекст, это месседж, обращенный именно к Российской Федерации, а не к натовцам, и тем более не к прибалтийским республикам. США демонстрируют России, что они готовы рисковать на грани провокации, используя подобное вооружение. Поскольку никто не знает, какое на самом деле оружие несет стратегический бомбардировщик. А учитывая, что американцы проводят двенадцатую модификацию своих тактических ядерных бомб В61, то почему бы не использовать ее в этих учениях? Поэтому действия США провокационны", – считает Иван Коновалов.

По его словам, власти Эстонии заинтересованы не столько в защите со стороны США, сколько в деньгах, которые им выплачивают за присутствие войск НАТО.

"Что касается эстонских властей, то считаю, что их не интересует сам факт защиты, а интересует получение денег за то, что войска НАТО и США присутствуют на территории Эстонии. Это большие деньги. И чем больше будет войск, тем больше будет денег. Поэтому нагнетание русофобской атмосферы будет продолжаться – это финансово выгодно эстонским властям. И не только эстонским, но и латвийским, и литовским", – сказал Иван Коновалов.

Изначально планировалось, что в учениях "Весенний шторм" примут участие более 10 тысяч военнослужащих из 14 стран НАТО и государств-партнеров альянса. Планировалось, что США пришлют для участия в учениях около 1,5 тысячи военнослужащих из различных подразделений национальной гвардии Мэриленда и национальной гвардии Висконсина, а также подразделения морской пехоты.