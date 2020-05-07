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РИА Новости

Путин: для стабильной работы предприятий должны подключаться смежники

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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Для эффективной работы промышленных предприятий должна работать вся цепочка смежников, данные вопросы необходимо обсудить с регионами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я считаю, что планы открытия значительного количества предприятия, прежде всего, промышленности и стройки, они обоснованы абсолютно. Разумеется, это нужно делать в контакте с главным санитарным врачом. Однако обратите внимание на то, что чтобы предприятия, о которых мы сейчас сказали, эффективно работали, нужно, чтобы работала вся цепочка смежников", — сказал президент на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Надо с коллегами в регионах предметно рассмотреть все вопросы, связанные с единством нашего производственного комплекса. Ясно, что это непростая работа, но, тем не менее, без этой предварительной работы не обойтись", — отметил Путин.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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