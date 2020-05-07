Командование NORAD задействовало запасной командный пункт из-за COVID-19

Источник изображения: topwar.ru

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) приняло решение о переводе части личного состава на запасной командный пункт на случай проникновения заражения на основной. Об этом сообщил бригадный генерал NORAD Пит Феслер.

По словам генерала, 130 военнослужащих основного командного пункта NORAD, расположенного на авиабазе Петерсон в штате Колорадо, переведены на запасной командный пункт, расположенный в подземном бункере в горе Шайенн. Переведенный личный состав полностью изолирован от поверхности, такая мера принята на случай вспышки коронавируса на основном командном пункте. Отмечается, что в случае инфицирования основного пункта, все полномочия по поддержанию боеготовности сил раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении США и Канады, перейдут к запасному.

Когда мы начали осознавать параметры распространения COVID-19, тогда мы поняли необходимость принятия мер для обеспечения нашего военного потенциала и его защиты на случай наихудшего развития событий

- заявил Феслер, добавив, что изоляция части военнослужащих прошла еще в феврале.

Генерал пояснил, что непосредственно на запасном командном пункте находятся две смены по 15 человек, которые не контактируют друг с другом. Они несут службу по 12 часов. После смены военнослужащие возвращаются в помещения на территории академии ВВС, изолированные от других помещений. Общение с родными только по интернету, передвижение между запасным КП и местом жительства только в одиночку, движение группами строго запрещено. Продукты питания доставляются раз в неделю.