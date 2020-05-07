Росгвардия перепрофилировала три военных госпиталя для борьбы с COVID

О работе Росгвардии в условиях ситуации с коронавирусом президенту Владимиру Путину доложил глава службы Виктор Золотов на личной встрече.

"Ограничений много в данный момент времени. И большую работу для того, чтобы эти ограничения соблюдались, проводят войска национальной гвардии", - констатировал Владимир Путин и спросил, как строится работа.

"Войска выполняют задачи с учетом коронавирусной инфекции. Мы организовали соответствующий оперативный штаб, который координирует деятельность войск в этот период", - доложил Золотов. По рекомендации Минтруда, женщины, у которых дети до 14 лет, и лица старше 60 лет отправлены на самоизоляцию, сотрудникам выдают медикаменты, средства индивидуальной защиты, противовирусные средства, измеряют температуру, дезинфицируют здания, помещения, площади войсковых частей. Перепрофилируется три военных госпиталя, чтобы дополнительно было выделено 287 коек. Общая численность коек сегодня - 1127.

"С Минпромторгом, Минфином, Минздравом мы прорабатываем вопрос о закупке и оснащении 280 автомобилей скорой помощи. Министерство финансов выделило нам 1,3 млрд рублей, которые мы используем как раз для закупки, в том числе, медикаментов в борьбе с коронавирусной инфекцией", - рассказал Золотов.

Свыше 20 тысяч военнослужащих ежедневно выполняют задачи по режимно-ограничительным мероприятиям, по защите граждан, по охране объектов здравоохранения, сообщил глава Росгвардии. Золотов также заметил, что 2016 по 2020 год объем бюджетных ассигнований увеличился на 40 млрд рублей, что позволило осуществить соцвыплаты, укрепить ресурсную базу войск. "Войска выполняют задачи без срывов", - заверил докладчик. В том числе на Северном Кавказе, в Сирии, по охране в Керченском проливе.

Кира Латухина