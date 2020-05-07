Флотоводцы НАТО вспомнили о русских «поморах»

В последний раз американские боевые корабли были в Баренцевом море еще во времена холодной войны.

В мае 2020 года три эсминца ВМС США и фрегат ВМС Королевских войск Великобритании вошли в Баренцево море к северу от России. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По словам американских военных, целью операции было продемонстрировать «свободу навигации». В последний раз корабли США курсировали в этой части Арктики в середине 1980-х годов, указывает издание. В операции участвовали три эсминца ВМС США — USS Donald Cook (DDG 75), USS Porter (DDG 78), USS Roosevelt (DDG 80), а также корабль поддержки и британский фрегат.

«Военное и стратегическое значение Арктики растет, и США обеспокоены растущим влиянием России в этом регионе», - отмечает Der Spiegel.