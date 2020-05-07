Авиапарад и песни на балконах: как пройдет День Победы

Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы

Некоторые праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, все же пройдут в России 9 мая, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. В их числе - парад боевой авиации, онлайн-акция "Бессмертный полк", индивидуальные поздравления участников войны и вручение им подарков.

Министерство обороны России к дню 75-летия Победы в Великой Отечественной войне разработало юбилейную программу с учетом ограничительных мер из-за коронавируса. Как подчеркнул глава военного ведомства Сергей Шойгу, эта программа позволит россиянам почувствовать праздничную атмосферу.

Он напомнил, что в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в стране и в мире российские власти приняли решение перенести военный парад на более поздний срок.

При этом 9 мая ряд праздничных мероприятий все же пройдет. В их числе будут и авиапарады в ряде российских городов. По словам Шойгу, мероприятия программы уже реализуются.

Он рассказал, что 6 мая в парке "Патриот" торжественно встречают военнослужащих Восточного военного округа, которые участвовали в комбинированном переходе из Хабаровска до Москвы. Министр подчеркнул, что они стартовали 28 января и прошли с копией Знамени Победы почти 8,5 тыс. км.

Непосредственно на 9 мая запланировано проведение авиационной части парада. "Над Красной площадью в едином строю пролетит 75 самолетов и вертолетов. Также предусмотрен полет авиации в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом", - отметил министр.

В гарнизонах предусмотрены индивидуальные поздравления участников Великой Отечественной войны и вручение им подарочных наборов и сувениров.

"В онлайн-проектах "Звонок ветерану" и "Открытка ветерану" примут участие наши юнармейцы. 9 мая во всех военных округах и на Северном флоте состоится возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам воинам, отдание воинских почестей погибшим героям. В память о них в 19 часов повсеместно будет объявлена минута молчания", - сказал глава Минобороны.

О том, что авиационные парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 32 городах, ранее сообщила Росавиация. В период подготовки к параду и непосредственно во время парада в день Победы в воздушном пространстве будут действовать некоторые ограничения, отметили в ведомстве. Это скажется на работе столичных аэропортов - Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское и Остафьево - и аэропорта Калуги.

Ранее о пролете боевой авиации в День Победы рассказывали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Там отмечали, что самолеты и вертолеты пролетят над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.

Как уточнили в ЗВО, в парадном строю можно будет увидеть многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевые Ми-8. Также в параде поучаствуют самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.

Еще одна особенность празднования Дня Победы в этом году - онлайн-акция «Бессмертный полк».

Как подчеркнул Шойгу, ставшее неотъемлемой частью празднования 9 мая мероприятие в этом году пройдет в видеоформате и будет транслироваться в интернете.

"Люди выйдут на балконы с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны и вместе споют песню "День Победы". По всей стране на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления, а также песни фронтовых лет", - рассказал глава оборонного ведомства.

Он также отметил, что праздничные мероприятия завершатся салютом. Каждому залпу будет присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события.

"Хочу обратить внимание всех должностных лиц на необходимость неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не подвергать риску здоровье людей, прежде всего наших ветеранов", - подчеркнул Шойгу.

Лидия Мисник