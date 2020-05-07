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Военное обозрение

Партия бронетранспортёров БТР-80 поступила на вооружение ВСУ

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Источник изображения: Укроборонпром

Вооруженные силы Украины получили новую партию военной техники. Как сообщают украинские СМИ, широко осветившие передачу, всего украинские военные получили девять бронетранспортеров БТР-80 после проведенного ремонта.

Как сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром", Киевский бронетанковый завод передал ВСУ девять бронетранспортеров БТР-80, прошедших ремонт в рамках гособоронзаказа. При этом техника передана с опозданием в полгода. Задержку объяснили отсутствием финансирования и дополнительным объемом работ.

На отремонтированных машинах заменены средства связи и навигации, кроме того установлены новые "29-дюймовые покрышки украинского производства".

Сегодня мы передаем нашим защитникам последнюю партию отремонтированных бронетранспортеров БТР-80. Работы пришлось заканчивать в особом режиме карантина, но все наши обязательства в рамках государственного оборонного заказа 2019 года теперь выполнено

- заявил директор Киевского бронетанкового завода Владимир Синявский.

Ранее сообщалось, что 30 апреля ВСУ получили очередную партию из пяти бронетранспортеров БТР-4Е производства Харьковского КБМ. На вооружении бронетранспортеров стоят пулеметы КТ762 производства киевского госпредприятия Маяк.

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Страны
Украина
Продукция
БТР-80
Компании
КБМ
Укроборонпром
Проекты
Гособоронзаказ
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