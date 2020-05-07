Время смелых: до войны в СССР создавали прорывные образцы самолетов

Перед началом Великой Отечественной в СССР создавались по-настоящему прорывные образцы самолетов. До серийного выпуска они не дошли, в основном по объективным причинам.

Отличительной чертой того непростого времени было, в частности, то, что у действительно талантливых инженеров имелась реальная возможность воплотить свои идеи в металл. Тогда государство таланты поддерживало. К величайшему сожалению, промышленно-технологическая база страны была крайне отсталой, многие замечательные идеи физически невозможно было реализовать на достойном уровне. И тем не менее.

Стоит напомнить, что в 1920-м году государство Российское лежало в руинах. Практически вся промышленность была разрушена гражданской войной. А в 1930-е у нас уже появилась авиационная промышленность, начался выпуск собственных танков. Надо учесть и то, что многие технически грамотные специалисты или погибли, или уехали за рубеж, новые кадры только готовились. Впрочем, и в СССР приезжали настоящие профессионалы.

В 1924 году в Советскую Россию эмигрировал итальянский коммунист Роберт Людовикович Бартини, оказавшийся просто гениальным инженером самого широкого профиля. В 1933 году под руководством этого самородка построили самолет "Сталь-6". В его совершенно оригинальной конструкции использовались не только привычная в нашей авиации фанера, но и редкий тогда алюминий и даже нержавеющая сталь. В ходе испытаний, которые велись осенью 1933 года, самолет развил скорость 420 км/час, что было на 100 километров выше, чем у любого самолета той поры. При этом двигатель был не очень мощным - 600 л.с. Теоретические наработки и практические исследования Бартини позволили другим конструкторским коллективам создавать для ВВС скоростные самолеты.

В 1934 году авиаконструктор А.С. Москалев подал в Главное управление авиапромышленности заявку на создание истребителя с поршневым мотором, способного, по его расчетам, развивать скорость 1000 км/час. Этот фантастический по тем временам показатель достигался за счет формы самолета, очень напоминающего "летающую тарелку". Не смотря на экзотичность проекта, конструктор получил разрешение на работы и материально-финансовое обеспечение.

19 сентября 1937 года состоялся первый полет самолета «Стрела» А.С. Москалёва - бесхвостки с дельтавидным крылом; лётчик Н.С. Рыбко. «Стрела» — экспериментальный самолет, для своего времени совершенно оригинальный и необычный по схеме. pic.twitter.com/NWo7i9NXN7 — Котляров Сергей (@ks130862) September 19, 2019

В 1937 году в ЦАГИ состоялась продувка модели самолета, названного "Стрела". Она подтвердила, что аэродинамика, стоит повторить, совершенно необычной машины позволит достичь заявленной скорости. Чуть позже состоялись экспериментальные полеты опытного самолета, сделанного из фанеры! С двигателем мощностью всего 140 л.с. "Стрела" легко достигала скорости 300 км/час. Увы, проект так и не получил своего развития.

Буквально накануне войны, в 1939 году, в СССР под руководством Петра Дмитриевича Грушина в соавторстве со студентами МАИ был построен и прошел госиспытания оригинальный штурмовик "Тандем-МАИ". Этот самолет не имел хвоста, то есть, вертикального киля - у него было только горизонтальное оперение. Рули направления и их кили размещались под задним крылом. Штурмовик имел хорошее вооружение, в том числе - оборонительное. Почти по всем характеристикам превосходил Ил-2. Но был полностью фанерным.

Увы, так и не удалось поставить в серию прекрасный по характеристикам истребитель И-185. Его сделал наш выдающийся конструктор Николай Николаевич Поликарпов. Новую машину преследовали неудачи при первых испытательных полетах. Конкуренты, имена которых упоминать на стоит, воспользовались ситуацией, опорочили сам проект и его конструктора, чтобы получить те финансы, которые могли уйти Поликарпову. Фамилия Поликарпова осталась в памяти связанной лишь с И-16.

Между тем И-185 имел самое мощное вооружения для истребителя - два скорострельных пулемета ШКАС, два крупнокалиберных 12,7-мм пулемета, 20-мм пушку. В ходе испытаний И-185 достигал скорости 680 км/час. Максимальная высота подъема - 10 километров. Лучшего по своим характеристикам истребителя в 1940-м году, когда прошли основные испытания И-185, не имела ни одна страна в мире - ни Великобритания, ни Германия, ни США.

И очень жаль, что ВВС СССР не получили последний истребитель Поликарпова на вооружение. Очень похожий на него Ла-5 был создан позднее, уже в ходе войны, и в первоначальных версиях значительно уступал И-185.

Самолет В.Мясищева ДВБ-102, созданный в 1942 г., не пошел в серийное производство. Поэтому его называли «спящая красавица».#МузейнаяТула pic.twitter.com/eXrtgtWrUq — МУЗЕЙ (@efr_museum) October 29, 2016

Выдающийся конструктор Владимир Михайлович Мясищев в 1940-м смог построить дальний высотный бомбардировщик ДВБ-102. К летным испытаниям его полностью подготовили только к весне 1942 года.

Самолет был цельнометаллическим. Оборонительное вооружение - три 20-мм пушки ШВАК, четыре крупнокалиберных пулемета ВС, один скорострельный ШКАС. Это соответствовало защите американских "летающих крепостей", которые появились позже.

Бомбардировщик имел всего два двигателя мощностью 2 200 л.с. Но при этом развивал скорость 565 км/час на высоте девять километров и мог летать на дальность свыше 3 500 км. И хотя этот бомбер показал на испытаниях отличные результаты, в серию он не пошел.

С началом Великой Отечественной эксперименты с авиацией закончились. Боевые самолеты стали проектировать и строить КБ, во главе которых стояли известные сейчас конструкторы: Лавочкин, Микоян и Гуревич, Петляков, Туполев, Яковлев.

Сергей Птичкин