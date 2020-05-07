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ТАСС

Песков прокомментировал проект американского договора о добыче ресурсов на Луне

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Луна
Луна.
Источник изображения: Владимир Сергеев / РИА Новости

По словам пресс-секретаря президента, этот документ требует глубокого анализа с точки зрения международного законодательства

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Подготовленный США проект соглашения о добыче ресурсов на Луне требует глубокого анализа с точки зрения международного законодательства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы обратили внимание на эту информацию, она требует глубокого анализа, в том числе с точки зрения существующей международной документально-правовой базы", - сказал он.

Песков добавил, что пока не готов давать прямую оценку этому проекту.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, к которому они планируют подключить ряд государств-партнеров, в число которых не будет на первом этапе входить Россия. Договор должен получить название Artemis Accords в честь американской лунной программы Artemis.

Он будет предусматривать создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне для "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости", отмечает агентство. В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.

Проект пока не был представлен союзникам США, однако в ближайшие несколько недель Вашингтон планирует официально начать переговоры с такими странами, как Канада, Япония и государства ЕС, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами, отмечается в сообщении информационного агентства.

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