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ТАСС

Хаменеи заявил, что Иран в состоянии вывести спутник на геосинхронную орбиту

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Иранская ракета-носитель "Qased"
Иранская ракета-носитель "Qased".
Источник изображения: https://en.mehrnews.com/

В конце апреля Иран запустил свой первый военный спутник Noor

ТЕГЕРАН, 6 мая. /ТАСС/. Иранская сторона в состоянии выполнить задачу по выводу спутника на высоту 36 тыс. км, то есть на геосинхронную орбиту. Об этом заявил в среду духовный лидер и руководитель страны Али Хаменеи.

"Мы можем справиться с другой задачей - выводом спутника на орбиту 36 тыс. км", - приводит слова политика его пресс-служба. По словам Хаменеи, "когда страна способна запустить ракету-носитель со скоростью 7,5 тыс. м/с, вывести на орбиту спутник и достичь серьезного развития оборонной промышленности, она может добиться рывка в развитии промышленности".

22 апреля Иран запустил свой первый военный спутник под названием Noor. По данным агентства Mehr, аппарат выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя Qased.

6 февраля глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Тегеран обладает технологией по созданию ракет-носителей третьего поколения. По его словам, после 2023 года Иран сможет при помощи ракеты-носителя "Соруш" выводить спутники на высоту 36 тыс. км, то есть на геосинхронную орбиту.

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Иран
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