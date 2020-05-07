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Российская газета

Обмен "подарками": как израильские танки оказались на параде в Каире

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Источник изображения: rg.ru

Военный конфликт на Ближнем Востоке в октябре 1973 года была одной из крупнейших после Второй мировой войны по применению бронетанковой техники.

В ожесточенных сражениях стороны задействовали тысячи боевых машин. Так, к началу конфликта армии арабских государств имели более 3 500 ПТ-76, Т-54, Т-55 и Т-62.

В распоряжении Израиля было около 1 700 "Центурионов", М48 и М60, "Супер Шерманов". Также в войсках находились захваченные в 1967 году ПТ-76 и Ti-67 - доработанные трофейные Т-54, Т-55.

И вот эта бронированная армада столкнулась на Синайском полуострове Египта и Голанских высотах Сирии. В ожесточенных сражениях в груды металлолома были превращены тысячи бронемашин.

Противоборствующие стороны, как на всякой войне, старались занизить свои потери и завысить данные об уничтоженной вражеской техники. Но даже по самым грубым подсчетам каждая из сторон лишилась около половины имевшихся танков.

Например, в боях на Синае у израильской группировки оказалось выбито более 600 единиц, в основном М48 и М60.

Обменялись стороны и трофеями, речь шла о сотнях машин. Израильтянам удалось захватить неизвестные им ранее Т-62, арабской стороне достались модернизированные "Центурионы" и М48, а также достаточно современные на то время М60, являвшиеся основными боевыми танками армии США в Западной Европе.

Израильские "подарки" широко представили позже на военном параде и выставке в Каире в 1974 году. С этой техникой могли ознакомиться как простые египтяне, так и зарубежные гости.

Ход военных действий и опыт применения такого количества бронетехники изучался военными и конструкторами ведущих государств мира, в том числе в Советском Союзе.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Израиль
Сирия
США
Продукция
Т-55
Т-62
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