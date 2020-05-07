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Известия.ru

Песков воздержался от оценки проекта США по добыче ископаемых на Луне

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался дать оценку проекту США о создании международного договора о добыче ископаемых на Луне. Свою позицию он выразил в беседе с журналистами в среду, 6 мая.

«Я в данный момент скажу так: безусловно, мы обратили внимание на эту информацию. Она требует глубокого анализа. Тем более с точки зрения международной правовой базы. Сейчас я не буду прямой оценки давать», — заявил Песков.

Ранее 6 мая в СМИ появилась информация о подготовке проекта нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне. Документ получит название Artemis Accords.

Согласно документу, предполагается создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости». Соглашение также предполагает право компаний, ведущих добычу ресурсов на Луне, становиться собственниками этих ресурсов. Администрация США планирует привлечь к нему ряд стран, но Россия в этом списке пока не фигурирует.

При этом 5 мая глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Тем самым США отвергают соглашение о Луне, принятое Генассамблеей ООН.


7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявлениям Трампа об освоении ресурсов на Луне следует дать юридическую оценку, однако попытки «приватизации космоса» являются неприемлемыми. Решение американского лидера возмутило и членов Совфеда, и «Роскосмос». Так, сенатор Константин Косачев выразил негодование, заявив, что, пока мир борется с коронавирусом, «Трамп пытается захватить космос».

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