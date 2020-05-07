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ВВС Китая получают превосходство в небе благодаря России

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВВС Народно-освободительной армии Китая имеют преимущество перед ВВС США за счет эксплуатации российского Су-35 поколения 4++ наряду с китайским самолетом пятого поколения Chengdu J-20.

Об этом пишет журнал Military Watch.

Одна из причин, по которой китайская армия продолжает эксплуатировать российские истребители, заключается в том, что китайские военные не верили в потенциал J-20, принятого на вооружение в 2017 году. Кроме того, Су-35 оказался дешевле в эксплуатации, обладает более высокой полезной нагрузкой в плане вооружения и сверхманевренностью за счет двигателей с управляемым вектором тяги.

На Су-35 может применяться разнообразное вооружение, включая ракеты класса «воздух-воздух» и крылатые ракеты. Совместная эксплуатация российских истребителей поколения 4++ и новых китайских самолетов делает воздушный флот НОАК более универсальным по сравнению с военно-воздушными силами США, которые в последнее время сталкиваются с различными ограничениями из-за эксплуатации стелс-самолетов пятого поколения.

Тот факт, что Китай может приобретать технологии у двух из трех ведущих в мире производителей боевых самолетов, обеспечивает ему преимущество, пишет издание.

До 2019 года ВВС США пополняли свои соединения исключительно самолетами пятого поколения. Их эксплуатация и техническое обслуживание оказались очень дорогими и сложными, поэтому американское военное ведомство решило пойти по пути Китая и возобновило закупки истребителей четвертого поколения и поколения 4++.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
J-20
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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