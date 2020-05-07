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WarSpot

Япония наращивает численность колёсных танков

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Япония продолжает замену основных танков на новые колёсные боевые машины. Вчера, 5 мая, портал defence-blog.com сообщил о том, что Сухопутные силы самообороны Японии заложили в бюджет на 2020 год 33 единицы Type 16.

Колёсный истребитель танков Type 16 разработан в рамках программы MCV (Maneuver Combat Vehicle). Как сообщалось ранее, Япония планирует начать реформирование своего танкового парка. Как сообщает Минобороны Японии, основной целью реформы станет замена основных боевых танков на новые колёсные истребители танков MCV (Maneuver Combat Vehicle), вооружённые 105-мм пушками. В общей сложности японская армия получит более двухсот этих машин. Помимо этого, до 2026 года планируется уменьшить количество боевых танков в составе войск с 740 до 300 единиц.

Колёсный танк Type 16

Источник изображения: defence-blog.com

В бюджете на 2020 год заложено 23,7 млрд иен ($220 млн) на покупку 33 боевых машин Type 16. Планируется, что эти колёсные танки усилят возможности быстрого развёртывания основных оперативных подразделений. Type 16 построен на шасси с колёсной формулой 8×8, способен передвигаться по шоссе со скоростью до 100 км/ч, вооружён 105-мм пушкой и двумя пулемётами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
2020-й год
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