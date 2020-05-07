o2.pl (Польша): корабли США в Баренцевом море

Корабли США впервые с 1980-х годов появились в Баренцевом море. Причиной этого польское издание называет повышение активности россиян в арктическом регионе. Читатели недоумевают, что делают американцы так далеко от своего континента и советуют России начать учения у берегов США. А также удивляются терпению Путина.

В понедельник в воды Баренцева моря вошли четыре американских и один британский корабль. Флот США впервые с 1980-х годов появляется в этом районе. Причиной стало повышение активности россиян в регионе.

Как сообщил Пентагон, в Баренцево море вошел британский фрегат, а также три принадлежащих США эсминца и одно судно снабжения. Цель операции заключалась в "обеспечении свободы судоходства и демонстрации тесного взаимодействия между войсками союзнических стран". Однако ее проведение указывает на то, что напряженность возрастает.

В последние годы Россия нарастила свою военную активность в арктическом регионе. В связи с глобальным потеплением Арктика становится все более доступной, что открывает новые возможности для добычи полезных ископаемых и создания новых торговых маршрутов. Через Баренцево море проходит также самый короткий путь из России в Атлантический океан.

Как заверяет американский ВМФ, россиян заблаговременно уведомили об операции, чтобы избежать "инцидентов и непреднамеренного роста эскалации". Министерство обороны РФ заявило, что за действиями кораблей НАТО наблюдают российские корабли и подлодки.

Флоты стран Альянса должны поддерживать навыки передвижения в разных условиях, чтобы иметь возможность действовать в любых морях. Это особенно важно в контексте Арктики, сложные климатические условия в которой требуют высокого мастерства и особой бдительности, сообщил Шестой флот США.

Напряженность между Россией и Америкой?

Хотя на первый взгляд ситуация не кажется опасной, все свидетельствует о росте напряженности в мире. Американские эсминцы оснащены крылатыми ракетами "Томагавк", аналогичными тем, что американцы нацелили на Иран и использовали в операциях против войск Асада в Сирии, а также системой противоракетной обороны "Иджис", которую давно критикуют россияне.

Решение американцев впервые за 30 лет направить свои корабли в Баренцево море вызывает тревогу Норвегии, которая тоже частично омывается его водами. Эта страна отказалась принимать участие в учениях, чтобы не повредить своим отношениям с Россией. "С одной стороны, англо-американские маневры служат защите трансатлантических морских путей. С другой - они угрожают российской оборонительной системе и ядерному сдерживанию и, следовательно, стратегической стабильности", - заявил изданию "Баренц Обсервер" профессор Расмус Йедссё Бертельсен (Rasums Gjedssø Bertelsen).

Эксперты предсказывают, что по мере таяния ледников значение региона, прилегающего к Северному полюсу, будет расти, в связи чем там участятся конфликты. Интерес к этим территориям в контексте возможности перевозить товары, проявляет в том числе Китай, у которого обострились споры с американцами в районе Южно-Китайского моря. На прошлой неделе Пекин заявил, что американские корабли зашли в китайские территориальные воды. Это был очередной эпизод разворачивающегося уже не первый год противостояния двух держав.

Комментарии читателей

Romek

Где вся эта напряженность? Если только в интернете. Они вежливо сообщили об учениях и передвигаются, а пресса старается искусственно создать скандал.

tak to widze

Россияне могут за одну минуту превратить эти четыре корабля в подводные лодки.

Frenaz

"Причиной стало повышение активности россиян в регионе". Это отчасти российское море, а американцы проплыли столько миль, чтобы ограничить российскую активность? Получается, что если в Балтийском море польский флот начнет вести более энергичную деятельность, у россиян тоже будет предлог отреагировать? Одумайтесь, что вы пишите и для кого.

Ere

Я предлагаю российским военным кораблям в рамках принципа "свободы судоходства" начать патрулировать Панамский канал или воды, омывающие Флориду и Калифорнию.

Hugguj

Никто не мешает россиянам этого делать, только они не могут позволить себе устраивать подобные учения на таком расстоянии от дома. Кроме того, у них проблемы с техникой, их корабли дотуда не доберутся.

bandyckie USA

Вымирающая Америка хочет отвлечь внимание своих напуганных коронавирусом граждан от проблем Трампа. С Кимом у него не получилось, теперь он пытается использовать Россию.

Zenek

Мудрая Норвегия. Мы видим, кто стремится к эскалации напряженности. Жаль только, что они всегда начинают войны "за демократию" не на своей территории, а на территории тех, кого стремятся "освободить".

Przecież

Норвегия в полной мере одобряет действия НАТО. Она сама видит для себя угрозу во все более агрессивных действиях России.

Michal

Какое счастье, что Путин терпеливый человек, который не позволяет спровоцировать себя американцам. Кто знает, что бы было, если бы Россией руководил кто-то другой.

Александр Славиньский (Aleksander Sławiński)