"Хорошая идея": Трамп поддержал встречу "ядерной пятерки"

Трамп в письме Путину назвал саммит «ядерной пятерки» хорошей идеей

США поддержали идею президента России Владимира Путина провести саммит «ядерной пятерки», на котором будут присутствовать постоянные члены Совета Безопасности ООН - Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. По словам американского посла в России Джона Салливана, организация этой встречи уже обсуждается.

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан рассказал об обсуждении содержания саммита «ядерной пятерки», который может состояться в ближайшее время.

«Недавно мы передали послание от президента [США Дональда] Трампа президенту [России Владимиру] Путину, в котором тот соглашается с тем, что саммит "ядерной пятерки" - это хорошая идея», - сказал Салливан интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что сейчас лидеры обсуждают содержание и организацию этой встречи.

Как подчеркнул посол, по мере того как Россия и Китай расширяют свои стратегические возможности, должна проводиться работа по обеспечению «эффективного, современного и многостороннего контроля над вооружениями и уменьшения риска».

Во время своего выступления на Всемирном форуме памяти холокоста 23 января Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Великобритании и Франции. По мнению российского президента, эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации». Они входят в «ядерный клуб», объединяющий страны, у которых есть ядерное оружие. Помимо обозначенных государств, туда входят Индия, Пакистан, Израиль и КНДР.

Инициативу провести встречу поддержали также Франция и Китай.

«Наши китайские друзья не ограничились просто выражением одобрения, а они нам сказали, что готовы участвовать в подготовке, если другие страны выразят согласие высказать свои предложения и пожелания, и я уверен, что они будут носить конструктивный характер, и уверен, что это все пойдет в общую копилку, если действительно удастся такое мероприятие созвать», - цитирует РИА «Новости» посла России в Китае Андрея Денисова.

Со стороны Франции поддержку выразил президент страны Эммануэль Макрон. «Мой дорогой друг президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, особую историческую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе», - заявил французский лидер.

Эту идею одобрили и в самой ООН.

«Мы приветствуем диалог между странами - членами организации. Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН», - передавало ТАСС слова заместителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.

При этом британская сторона отметила, что необходимо дождаться «дополнительных деталей» инициативы Путина.

О том, что пять мировых держав-постоянных членов Совета Безопасности ООН должны обезопасить планету от глобальной войны, президент России говорил еще более недели назад, обращаясь к Федеральному собранию.

В первую очередь, для защиты мира от угрозы необходимо устранить предпосылки для глобальной войны, обновить подходы к обеспечению стабильности на планете, учитывая военные, политические и экономические аспекты.

На данный момент ключевой вопрос в области мировой безопасности решается между Россией и США. Речь о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он был заключен между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. В соответствии с ним государства должны сократить свои ядерные боевые заряды до 1,55 тыс. единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет наземного, морского и воздушного базирования - до 700 единиц.

Действие договора истекает в феврале 2021 года. Его можно продлевать каждые пять лет. К данному моменту стороны еще не приняли решение о том, будут ли пролонгировать документ. При этом бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что американская сторона сомневается в необходимости продления СНВ-3, так как у этого договора есть недостатки.

Сам Дональд Трамп настаивает на выработке нового трехстороннего ядерного соглашения: между Россией, Соединенными Штатами и Китаем. Но Пекин эту идею отвергает.

Не одобряют ее и в России. Заместитель директора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев, слова которого приводит ТАСС, обратил внимание, что у Москвы и Вашингтона уже не осталось времени, чтобы выработать новую версию СНВ-3 до истечения срока действия нынешнего соглашения.

Текст действующего договора, который был подписан в 2010 году, готовили около года, а новое соглашение потребует еще больше времени, так как «сейчас ситуация существенно более сложная», пояснил Леонтьев.

Он также отметил, что Госдепартамент США до сих пор не ответил на предложение российского МИДа провести консультации по новому договору.

Вопрос сохранения СНВ-3 вызывает особое беспокойство, поскольку это последний договор о контроле над вооружениями между Россией и США, на долю которых приходится 90% всего арсенала глобального ядерного оружия. Эта проблема встала особенно остро после того, как 2 августа прошлого года свое действие прекратил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Лидия Мисник