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ЦАМТО

В 49-ю общевойсковую армию ЮВО поступила партия новых автомобилей повышенной проходимости "Урал-4320"

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Урал-4320
Бронированный автомобиль «Федерал» для Росгвардии на шасси «Урал-4320».
Источник изображения: www.interpolitex.ru

ЦАМТО, 6 мая. В войска 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поступили 10 автомобилей "Урал-4320" последней модификации.

Новейшие машины повышенной проходимости будут применяться для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств на полевые занятия, а также для буксировки минометов.

"Урал-4320" обладает повышенной вместимостью, опорно-сцепной и геометрической проходимостью за счет колесной формулы 6х6 и специально укомплектован для эксплуатации в условиях высоких температур и труднопроходимой горной местности. "Урал-4320" легко преодолевает глубокие канавы и может подниматься в гору под углом до 60 град. Грузоподъемность автомобиля по сравнению с предшественниками увеличена до 10 т, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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