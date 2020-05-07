Россия 7 мая начинает вывод из Италии военных специалистов, помогавших в борьбе с коронавирусом

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные специалисты с 7 мая начнут покидать Италию после выполнения задач в помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Завтра начинаем вывод подразделений РБХ защиты из Италии", - заявил Шойгу на селекторном совещании в среду.

Он попросил начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ организовать торжественную встречу сводных отрядов.

"Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии", - заявил министр обороны.

"Также хочу поблагодарить военных строителей, которые с опережением графика обеспечили ввод в эксплуатацию восьми многофункциональных центров. Остальные будут сданы до 15 мая", - добавил Шойгу.

Как сообщал "Интерфакс", в Италию в марте самолеты Минобороны России перебросили восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ).

В Минобороны РФ в среду сообщили, что российскими военными в Италии проведена дезинфекция и санитарная обработка лечебных учреждений почти в 100 населенных пунктах области Ломбардия. Обработано 114 зданий, более 1млн. 100 тыс. кв.м. внутренних помещений и более 400 тыс. кв.м. дорог с твердым покрытием.

По данным Минобороны РФ, российские военные медики помогли лечить заболевших коронавирусом в полевом госпитале города Бергамо.

Отправив военных в Италию на помощь в борьбе с коронавирусом, Россия не стремилась внести раскол в НАТО и Евросоюз, сообщил в прошлую субботу заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Когда мы оказываем помощь кому-либо, какой-либо стране, какому-либо народу, мы не имеем за душой, в кармане, где-то подспудно какие-то другие иные потайные цели, направленные на раскол, на развал какого-то единства", - сказал Фомин в интервью телеканалу Минобороны РФ "Звезда".

"Мы предпочитаем не обращать внимания на всю эту шумиху, пропаганду. Расцениваем ее как элемент как раз недобросовестной политической, информационной борьбы - обвинения против России в попытках такими действиями... расколоть стройные ряды НАТО или Евросоюза", - заявил он.

Фомин заявил, что НАТО и Евросоюз не смогли помочь в тяжелый момент Италии.

2 апреля Минобороны России опровергло сообщения некоторых итальянских СМИ о том, что среди военных, которые помогают Италии бороться к коронавирусом, - "специалисты биологических войн" и представители военной разведки.

В среду оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что 10,5 тыс. новых случаев Covid-19 зафиксировано за сутки в России, 86 человек умерли. В Москве 5,8 тыс. новых случаев, 50 умерших.

Четвертый день подряд в России суточный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией превышает 10 тыс. человек, по общей сумме диагнозов (165,9 тыс.) страна вплотную приблизилась к Германии и Франции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 559 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 4314 (40,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Вооруженных силах РФ с марта подтверждено 3 тыс. 230 случаев заболевания коронавирусом среди военнослужащих, курсантов, воспитанников довузовских учреждений и гражданских специалистов, сообщили накануне в Минобороны РФ.