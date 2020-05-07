Фрегат и танкер ВМС РФ заподозрили в слежке за новейшей французской субмариной

Источник изображения: DGA

Россия пыталась проследить за испытаниями новейшей головной французской атомной подводной лодки типа "Барракуда" - "Сюффрен". Об этом сообщает Naval News со ссылкой на газету La Manche Libre.

По данным французского издания, в районе испытаний французской субмарины были обнаружены корабли и суда Военно-морского флота России, а точнее - средний морской танкер "Академик Пашин" и корвет "Стерегущий". Предполагается, что они были направлены к побережью Шербура специально наблюдать за ходовыми испытаниями новейшей субмарины.

Заявляется, что российские корвет и танкер сами попали под наблюдение французских ВМС, контролировавших ход испытаний подлодки, а 30 апреля о сопровождении "русских" отчитались Королевские ВМС Великобритании. При этом сами западные журналисты отмечают, что российский танкер "Академик Пашин" не имеет на борту никакой следящей аппаратуры, но корвет "Стерегущий" может собирать разведданные, "если нужно".

Источник изображения: DGA

Как пишет Naval News, танкер "Академик Пашин" находился всего в 30 милях от места проведения испытаний с середины апреля, там же были замечены спасательный буксир "Николай Чикер" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь". 27 апреля танкер прошел Дуврский пролив и ушел в Мурманск.

Французская головная многоцелевая атомная подлодка Suffren ("Сюффрен") нового проекта Barracuda начала заводские ходовые испытания 27 апреля 2020 года у побережья Шербура, хотя испытания должны были начаться в начале марта. Французские СМИ не исключают, что задержка испытаний связана со слежкой российских судов.