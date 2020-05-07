Пара бомбардировщиков B-1 Lancer ВВС США отбомбилась по полигону в Эстонии

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В Эстонии продолжаются военные учения НАТО под названием "Весенний шторм". В рамках учений американские бомбардировщики провели бомбометание на одном из военных полигонов республики. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

Американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer провели учебные сбросы бомб в ходе учений НАТО "Весенний шторм"

- говорится в сообщении.

Отмечается, что два бомбардировщика B-1 Lancer прибыли в Эстонию с базы ВВС Эллсуорт в штате Южная Дакота (США), проведя в воздухе 24 часа, отработав попутно воздушную дозаправку.

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, полеты американских бомбардировщиков являются признаком "серьезности США по защите стран Балтии".

Соединенные Штаты являются одним из самых главных наших союзников. Я считаю особенно важным, чтобы стратегические бомбардировщики выполняли свои задачи, участвуя в наших учениях "Весенний шторм"

- заявил глава эстонского военного ведомства.

Между тем стало известно, что накануне в ходе вышеназванных учений ранения получил эстонский солдат-срочник. Причиной этого стала стрельба из ручного гранатомета Carl-Gustav.

Военнослужащий - срочник Куперьяновского пехотного батальона получил серьезные телесные повреждения во время боевой стрельбы из противотанкового гранатомета типа Carl-Gustav. По предварительным данным, травмы были получены из-за ударной волны

- заявили в пресс-службе.

Как ранее стало известно, количество военнослужащих, участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм", проходящие в Эстонии с 25 апреля по 8 мая, из-за ситуации с коронавирусом было уменьшено с 10 тысяч до чуть более 3-х. Кроме сил самообороны Эстонии в них участвуют подразделения из Франции и Италии.