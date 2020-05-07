Шойгу рассказал о праздновании Дня Победы в условиях коронавируса

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Министр обороны, в частности, сообщил, что 9 мая планируется проведение авиационной части парада - над Красной площадью в едином строю пролетит 75 самолетов и вертолетов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Юбилейная программа, разработанная Министерством обороны России к дню 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с учетом ограничительных мер из-за коронавируса, позволит почувствовать россиянам праздничную атмосферу. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.

Он напомнил, что в связи со сложной эпидемической обстановкой принято решение о переносе военного парада на более поздний срок, но 9 мая пройдет ряд праздничных мероприятий, в том числе авиапарады.

"Юбилейная программа, разработанная министерством обороны с учетом ограничительных мер, создаст особую атмосферу праздника, позволит почувствовать сопричастность к священному для нас событию. Мероприятия программы уже реализуются", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что сегодня в парке "Патриот" торжественно встречают военнослужащих Восточного военного округа, которые участвовали в комбинированном переходе из Хабаровска до Москвы. "Стартовав 28 января, они прошли с копией Знамени Победы почти 8,5 тыс. км", - пояснил Шойгу.

День Победы

По словам министра, 9 мая планируется проведение авиационной части парада. "Над Красной площадью в едином строю пролетит 75 самолетов и вертолетов. Также предусмотрен полет авиации в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что в гарнизонах предусмотрены индивидуальные поздравления участников Великой Отечественной войны с вручением подарочных наборов и сувениров.

"В онлайн-проектах "Звонок ветерану" и "Открытка ветерану" примут участие наши юнармейцы. 9 мая во всех военных округах и на Северном флоте состоится возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам воинам, отдание воинских почестей погибшим героям. В память о них в 19 часов повсеместно будет объявлена минута молчания", - перечислил глава Минобороны.

"Бессмертный полк"

Шойгу отметил, что "ставшая неотъемлемой частью празднования Дня Победы акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в видеоформате и будет транслироваться по интернету".

"Люди выйдут на балконы с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны и вместе споют песню "День Победы". По всей стране на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления, а также песни фронтовых лет", - рассказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что завершатся праздничные мероприятия салютом. Каждому залпу будет присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события, - пояснил министр.

"Хочу обратить внимание всех должностных лиц на необходимость неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не подвергать риску здоровье людей, прежде всего наших ветеранов", - подчеркнул Шойгу.