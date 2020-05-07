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ЦАМТО

ВС Филиппин оценивают возможность покупки в США ударных вертолетов AH-64E "Апач" и AH-1Z "Вайпер"

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Bell AH-1Z Viper
Один из построенных для Пакистана в США боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper (бортовой номер 786-065), 2018 год.
Источник изображения: www.reddit.com/user/TheClamSauce

ЦАМТО, 6 мая. Командование Вооруженных сил Филиппин оценивает возможность закупки американских ударных вертолетов AH-64E "Апач" или AH-1Z "Вайпер".

Об этом свидетельствуют опубликованные 30 апреля Агентством по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомления в адрес Конгресса о возможности их экспорта Маниле в рамках программы "Иностранные военные продажи". Детальные сообщения о запросах размещены на ленте ЦАМТО.

Как сообщал ЦАМТО, закупка ударных вертолетов предусмотрена в рамках второго этапа ("Второй Горизонт" / Second Horizon) программы модернизации Вооруженных сил Филиппин (RAFPMP), утвержденной Республиканским законом №10349 (Republic Act No. 10349) и запланирована на 2018-2022 гг. Приобретение должно заполнить имеющийся пробел в боевых возможностях ВВС Филиппин, на вооружении которых в настоящее время имеются только 8 легких ударных вертолетов AW-109E "Пауэр" и около 12 MG-520. Для пополнения их парка из состава ВС Иордании в конце 2019 года были получены два AH-1S "Кобра". Эти машины также могут быть использованы для подготовки личного состава ВС Филиппин к применению и эксплуатации специализированных ударных вертолетов.

Первоначально основными кандидатами в рамках программы закупки ударных вертолетов рассматривались AW-109 группы Leonardo, H-145M с системой вооружения HForce группы Airbus, вооруженный вариант MD-902 производства MD Helicopters, "Рудра" индийской Hindustan Aerospace Limited (HAL) и вооруженный вариант "Белл-429".

Тем не менее, постепенно руководство ВВС Филиппин перешло к рассмотрению возможности приобретения более тяжелых, хотя и более дорогих специализированных платформ, включая AH-1Z "Вайпер", AH-64E "Апач", Ми-28Н и Ми-35, Z-10, "Тайгер" и T-129 ATAK. Согласно опубликованной в начале 2019 года информации, в итоге ВВС Филиппин склонились к выбору T-129 ATAK турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI), поскольку он является одним из самых малоразмерных и дешевых из вышеперечисленных специализированных ударных вертолетов.

Можно предположить, что оценив проблемы, возникшие у ранее заказавших T-129 ВС Пакистана, командование ВВС Филиппин приняло решение отказаться от приобретения турецких вертолетов и вновь оценить другие варианты. На текущий момент США отказывают Турции в предоставлении разрешения на реэкспорт установленных на T-129 двигателей LHTEC T800-4A (в этой связи TAI рассчитывает, что ее дочерняя компания Tusas Engine Industries сможет разработать национальный двигатель для замены американских).

Опубликованные запросы не означают однозначное принятие ВС Филиппин решения о приобретении ударных вертолетов в США. Американские компании периодически запрашивают через МО США разрешения на продажу вооружений в рамках программы "Иностранные военные продажи" в преддверии участия в тендерах за рубежом. Эта процедура определена американским законодательством и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме обязательно будут заключены. Кроме того, пока неясна существенная разница в пакетах запрошенного с AH-64E "Апач" и AH-1Z оборудования и вооружений, а также связанное с этим существенное (в 1 млрд. долл.) различие в стоимости поставки.

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Индия
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Филиппины
Продукция
AH-1 Cobra
AH-64
AW-109
Z-10
Ми-28Н
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