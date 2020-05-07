Корабли ВМФ России вышли на учения в Балтийское море

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Корабельная тральная группа (КТГ) из состава Балтийской военно-морской базы вышли в море для проведения учений.

"Манёвры пройдут в течение нескольких дней и завершатся проведением комплекса совместных артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям. Кроме того, экипажи тральщиков отработают ведение противодиверсионной обороны при стоянке кораблей на незащищенном рейде", - сказано в сообщении Балтфлота, поступившем в "Интерфакс" в среду.

По данным штаба флота, учения плановые, в них задействованы тральщики "Александр Обухов" и "Леонид Соболев".

"В частности, экипажи выполнят задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, проведут учение по проводке отряда кораблей за тралами и форсированию минного заграждения", - говорится в сообщении.