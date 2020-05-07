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Интерфакс-АВН

Выпуски в вузах Минобороны РФ состоятся 9 мая

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Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Выпуски в российских военных вузах состоятся 9 мая, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"К юбилею приурочены выпуски из военных учебных заведений Министерства обороны", - сказал Шойгу в среду на селекторном совещании.

27 апреля в Минобороны РФ сообщили, что главой ведомства на фоне ситуации с коронавирусом принято решение о досрочном завершении учебного года в военных вузах и в довузовских образовательных учреждениях.

Обучение курсантов и слушателей высших военных учебных заведений Минобороны России завершилось до 5 мая. Во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершился до 30 апреля.

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