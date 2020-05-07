Грозные "Малютки": как старый ПТРК научили преодолевать "реактивную броню"

Вьетнамская народная армия имеет на вооружении модернизированные версии знаменитых советских противотанковых комплексов "Малютка". Их выпуск налажен на предприятиях оборонного комплекса страны.

Besides the original 9M14, Vietnam also produces a domestic upgrade that resembles 9M14P1-2T. pic.twitter.com/KB81TahIzJ — Lee Ann Quann (@AnnQuann) May 5, 2020

От первоначальных версий внешне они отличаются наличием удлиненной передней части. Дело в том, что ракета имеет так называемую тандемную боеголовку, которая дает возможность поражать боевые машины, оборудованные динамической защитой или, как еще ее называют, "реактивной броней".

По некоторым данным, пробиваемость может доходить до 750 - 800 мм, что позволяет эффективно бороться со многими находящимися на вооружении образцами современных основных боевых танков.

Внедренное полуавтоматическое наведение значительное облегчает работу оператора, которому сейчас необходимо только удерживать в прицеле цель - ракета же сама летит в ее направлении.

Максимальная дальность полета осталась прежней - 3 000 метров.

Судя по обнародованным фотоматериалам, в арсеналах сухопутных войск имеются внушительные запасы и старых ракет 9М14, интенсивно применяемых в ходе учений как с переносных пусковых установок, так и с БМП-1, которые имеют в своем боекомплекте четыре единицы таких средств поражения.

Как известно, именно в ходе войны во Вьетнаме было зафиксировано первое боевое применение ПТРК "Малютка". Это произошло в конце апреля 1972 года. Тогда в боях были подбиты танк M48A3 Patton III и гусеничный бронетранспортер M113, принадлежавшие южновьетнамским войскам.

В последующих боях уничтожались также легкие танки М41, транспортные средства, артиллерийские орудия, бункеры, склады боеприпасов и другие цели. Эти комплексы внесли большой вклад в победу над США и Южным Вьетнамом.

You think it's tough to use Malyutka out in the open? How about launching from inside a vehicle? 😁 pic.twitter.com/MzuOehEf50 — Lee Ann Quann (@AnnQuann) May 5, 2020

Алексей Моисеев