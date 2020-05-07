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Известия.ru

Шойгу анонсировал вывод российских специалистов из Италии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Вывод российских специалистов, помогавших Италии бороться с коронавирусной инфекцией, начнется 7 мая. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в среду, 6 мая, на селекторном совещании.

«Завтра начинаем вывод подразделений РБХ защиты из Италии. Прошу начальника Генерального штаба организовать торжественную встречу сводных отрядов. Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии», — сказал он.

Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские и итальянские медики вылечили уже 75 пациентов с коронавирусом в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо. С начала работы мобильного госпиталя российские специалисты приняли на лечение 112 человек, из них 75 уже выписаны.

Также стало известно, что военные из России провели санитарную обработку медучреждений в более чем 90 населенных пунктах области Ломбардия.

4 мая в Италии началось поэтапное снятие ограничений, введенных после того, как страна стала эпицентром распространения коронавируса в Европе.

С 23 по 25 марта в Италию прибыло 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса. Среди поставленного оборудования мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции. О том, что команда российских специалистов с медицинским грузом отправится в Италию, стороны договорились 22 марта.


Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 6 мая, в Италии зафиксировано 213 013 случаев заражения коронавирусом, скончались — 29 315, выздоровели — 48 221.

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