Белорусская армия получила партию модернизированных танков Т-72Б3

Модернизация Вооруженных Сил Беларуси поэтапно продолжается благодаря сотрудничеству в рамках Союзного государства. Буквально накануне юбилея Великой Победы, 6 мая, в белорусскую армию поступила очередная партия обновленных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц, сообщили в военном ведомстве страны.

Они поставлены в соответствии с контрактом между Минобороны РБ и российской корпорацией "Уралвагонзавод".

Боевые машины "оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты", - пояснили эксперты в военном ведомстве.

Юрий Сизов