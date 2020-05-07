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Российская газета

Белорусская армия получила партию модернизированных танков Т-72Б3

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Минобороны Беларуси
Минобороны Беларуси.

Модернизация Вооруженных Сил Беларуси поэтапно продолжается благодаря сотрудничеству в рамках Союзного государства. Буквально накануне юбилея Великой Победы, 6 мая, в белорусскую армию поступила очередная партия обновленных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц, сообщили в военном ведомстве страны.

Они поставлены в соответствии с контрактом между Минобороны РБ и российской корпорацией "Уралвагонзавод".

Боевые машины "оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты", - пояснили эксперты в военном ведомстве.


Юрий Сизов

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Уралвагонзавод
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