Субмарины противника обложат «красными флажками»

ВМФ отработал новую тактику борьбы с субмаринами противника и защиту своих морских баз. Новинка уже получила на сленге моряков неформальное название «охотничья стая».

В ее составе несколько малых противолодочных кораблей (МПК) и один новейший патрульный проекта 22160 - «Василий Быков». В зависимости от задачи на его борту можно разместить любой набор техники: буксируемые и стационарные гидроакустические станции, а также радары.

Патрульному кораблю (ПК) в поисках субмарин помогут противолодочные вертолеты Ка-27 - в «охотничьей стае» они станут «глазами и ушами». «Быков» будет наводить на цели МПК, которые в режиме реального времени поразят цели торпедами и глубинными бомбами. Эксперты отмечают, что новый подход к борьбе с вражескими подлодками радикально усилит защиту баз, в том числе тех, где находятся российские стратегические АПЛ.

Новая тактическая система была разработана в прошлом году, но проверку прошла совсем недавно. Она предназначена для противолодочных сил бригад охраны водных регионов, рассказали источники «Известий» в Минобороны.

Все элементы прикрытия субмарин во время их выхода из военно-морских баз были протестированы в апреле в Черном море. В ходе учений ПК «Василий Быков» с помощью бортовой гидроакустической станции обследовал заданный район на наличие подводных лодок противника.

Координаты обнаруженных целей тут же были переданы на МПК «Ейск» и «Касимов», которые нанесли по ним комбинированный удар противолодочными торпедами и глубинными бомбами.