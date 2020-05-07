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Военно-промышленный курьер

На борьбу с коронавирусом бросили резерв Минобороны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Для борьбы с коронавирусом в России военное ведомство подключило «главный калибр» войск радиационной, химической и биологической защиты - универсальные станции специальной обработки (УССО).

Их оборудование смонтировано в быстросъемном кузове-контейнере на шасси автомобиля КамАЗ-6350. Полное развертывание системы занимает около часа. Эти мобильные комплексы могут проводить одновременно санобработку людей, а также дегазацию и дезинфекцию машин, оборудования и помещений.

Принципиальное решение задействовать УССО в борьбе с коронавирусом уже принято, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. До недавнего времени эти машины оставались в резерве военного ведомства. Сейчас определяют места и объекты, где будут развернуты станции. Предполагается, что они появятся на территориях производств непрерывного цикла, в лечебных учреждениях и воинских частях.

Это один из самых современных и крупных образцов техники, стоящей на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Полное развертывание системы занимает около часа. За это время вокруг машины возникает, по сути, целый полевой лагерь. В нем есть отсек, куда закладывают для дезинфекции средства индивидуальной защиты и снаряжение, и участок для обработки чувствительного оборудования, а также пневмокаркасная палатка, в которой смонтированы душевые для помывки личного состава. Всё это хозяйство обслуживают три человека: командир, водитель и старший химик.

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