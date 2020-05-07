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Российская газета

Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета

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Источник изображения: rg.ru

Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз. Опубликованная ею в Twitter расшифровка имени оказалась еще страннее.

"Х" означает скрещенные мечи и стальную крысу. "А" - любовь и искусственный интеллект. Одновременно "А-12" - напоминание об одноименном высотном самолете-разведчике, построенном Lockheed по заказу ЦРУ в начале 60-х годов. Футуристического вида машина развивала скорость более 3 Махов и послужила прототипом для знаменитого самолета SR-72 Black Bird. В Lockheed у А-12 было внутреннее имя "Архангел". Так же называется любимая песня Граймс".

За пару дней своей жизни маленький Маск уже получил еще два прозвища: Cygnus - в честь космического грузовика и созвездия Лебедя, - и Oxcart - еще одно имя Locheed А-12.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Cygnus ГККС
SR-72
Компании
Lockheed-Martin
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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