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Военное обозрение

США заподозрили КНДР в подготовке нового объекта для испытаний МБР

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Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея достраивает очередной объект, который, вероятней всего, будет использован для проведения испытаний межконтинентальных баллистических ракет. С таким утверждением выступил американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

По информации CSIS, северокорейские строители вышли на финальную стадию строительства нового объекта, расположенного в районе Пхеньянского международного аэропорта, в южной его части. Предполагается, что в дальнейшем он будет использован для реализации ракетной программы страны. Американские эксперты утверждают, что инфраструктура объекта предназначена для размещения северокорейских МБР. К такому выводу в США пришли на основе изучения спутниковых снимков.

С высокой долей вероятности объект связан с усилиями Северной Кореи по развитию ракетной программы

- говорится в документе.

Отмечается, что, вероятней всего, новый объект предназначен для испытаний северокорейской МБР "Хвасон-15" с заявленной дальностью 12 тысяч километров, способной достигнуть континентальной территории США или новых МБР с аналогичными характеристиками. Данная МБР впервые была испытана в ноябре 2017 года, после чего запуски "Хвасон-15" больше не производились.

Напомним, что КНДР течение прошлого года и уже в этом, провела более десятка испытаний ракет "малой дальности", а также других "неустановленных боеприпасов". Испытания МБР не проводились на фоне установившегося "хрупкого перемирия" в отношениях с США.

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КНДР
США
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